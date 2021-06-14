公鹿对篮网扳成平手 字母哥：全队准备再赢两场

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（法新社密尔瓦基13日电） 美国职篮NBA密尔瓦基公鹿「字母哥」安特托昆博今天缴出34分、12篮板，助球队终场107比96击败布鲁克林篮网，在东区季后赛次轮扳成2比2平手。字母哥表示全队准备延续气势取胜。

「字母哥」安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）说：「大家看就知道，我真的很以队友为荣，我们一直一起奋战。我们蓄势待发，准备多赢两场。」

安特托昆博打出本季后赛个人最佳表现，全场26投14中，光在第3节就为公鹿攻下12分，公鹿当时掌控了战局，最后连续在主场获胜，7战4胜制系列赛取得2比2 平手。两队15日将移师布鲁克林打第5战。

公鹿的密道顿（Khris Middleton）今天挹注19分；哈勒戴（Jrue Holiday）和塔克（P.J Tucker）各得14分、13分；从板凳出发的福布斯（Bryn Forbes）贡献10分。

篮网方面，杜兰特（Kevin Durant）也缴出28分、13篮板双十，但在厄文（Kyrie Irving）第2节脚伤退场后，全队进攻火力大减。

厄文上场17分钟11投5中，拿下11分，伤退后就没再上场。同队的哈登（James Harden）在系列赛首战只打43秒就因右腿筋受伤退场，之后3场都高挂免战牌。

© 2021 AFP