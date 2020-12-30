公鹿轰垮热火 缔造单场29记三分球纪录

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（法新社迈阿密29日电） 美国职篮NBA密尔瓦基公鹿今天144比97轰垮地主迈阿密热火，公鹿疯狂砍进29记三分球，则是缔造NBA单场投进最多三分球的纪录。

上季NBA东区季后赛次轮，头号种子公鹿不敌热火，只能眼睁睁看着热火一度打进总冠军赛。今天公鹿不让憾事重演，在热火巴特勒（Jimmy Butler）因伤缺阵的情况下，一路压着热火打，且最多领先达51分，最终轻松拿下胜利。

过去NBA单场砍进最多三分球的球队是休士顿火箭，他们在2019年4月7日对上凤凰城太阳的比赛中，投进27个三分球。今天梅瑞尔（Sam Merrill）在第4节比赛剩下6分7秒时，砍进公鹿破纪录的单场第28个三分球，福布斯（Bryn Forbes）则在终场前3分30秒投进公鹿这场比赛第29个三分球。

公鹿今天13名球员都有出赛，其中12人都曾投进三分球，仅连两年获选年度最有价值球员（MVP）殊荣的「字母哥」安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）两投皆墨，没有三分球命中的纪录。

哈勒戴（Jrue Holiday）今天砍进公鹿最多的6记三分球（10投6中），攻下全队次高24分，密道顿（Khris Middleton）投进4个三分球（5投4中），抢下全队最多的25分。

公鹿今天13名球员都有得分纪录，其中7人达两位数，包括迪文森索（Donte DiVincenzo）砍进5个三分球拿下17分、罗培兹（Brook Lopez）投进3记三分球获得14分，但球队「大当家」安特托昆博只获9分。

哈勒戴表示：「老实说，我们只是认真的打球。」

公鹿前场比赛110比130，不敌主场的纽约尼克，今天赢球，避免连败。

哈勒戴说：「上一场在纽约的比赛，我们没有打出我们想展现的样子。」

今天公鹿首节就轰下46分，并一度领先热火多达24 分，一路打来不曾落后，也让比赛胜负毫无悬念。

公鹿队史单场砍进多三分球的纪录，是在2018年11 月4日对上沙加缅度国王时缔造的，当时他们投进了22记三分球。

至于热火，最多曾单场砍进24记三分球。

© 2020 AFP