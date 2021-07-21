公鹿队睽违50年夺NBA总冠军 安特托昆博母国希腊大肆庆祝

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（法新社雅典21日电） 美国职篮NBA密尔瓦基公鹿相隔50年后再次夺下NBA总冠军，「字母哥」安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）轰下全场最高50分，他的母国希腊举国欢庆。

26岁的安特托昆博出生于雅典郊区塞波利亚（Sepolia）一个贫穷家庭，如今他站上世界篮球最高殿堂NBA，获选为总冠军战MVP，他的希腊同胞无不对他赞不绝口。

希腊总理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）在推特发文表示：「安特托昆博了不起！希腊人民到处大肆庆祝！」

希腊外长邓迪亚斯（Nikos Dendias）发推文说：「恭喜安特托昆博与公鹿赢得NBA总冠军，还拿下MVP。恭喜！」

希腊主要在野党激进左派联盟（Syriza）党魁齐普拉斯（Alexis Tsipras）在脸书发文说：「从塞波利亚一间小公寓出身，登上世界巅峰。」

「孩子的双亲来到希腊追求更好的生活，用原则、价值和理想养育他们长大成人。你们身为希腊人是我们的荣幸（包括你的胞兄塔纳西斯在内，虽然他因为隔离缺席总冠军赛）。」

塔纳西斯（Thanasis Antetokounmpo）同样效力于公鹿队。

根据当地媒体报导，安特托昆博和他的家人24日将抵达雅典度假。

安特托昆博对希腊记者开玩笑说，他预期到时候会有10万人在机场迎接他。

© 2021 AFP