六人行团聚特别篇5月27日开播 客串嘉宾有BTS、女神卡卡

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（法新社纽约13日电） 串流影音平台HBOMax今天宣布，美国经典影集「六人行」（Friends）团聚特别节目将在5月27日开播，客串嘉宾名单有韩国人气团体防弹少年团、贝克汉、女神卡卡等巨星。

六人行团聚特别节目前导预告可以看到，6名主角勾着手缓步向前的背影，配上慢版的经典片头曲I'llBe There For You。

六人行一共拍摄10季，于2004年停播，但迄今仍是人气最高的重播节目，影集主要卡司为珍妮佛安妮斯顿（Jennifer Aniston）、寇特妮考克斯（CourteneyCox）、丽莎库卓（Lisa Kudrow）、麦特雷布蓝克（Matt LeBlanc）、马修派瑞（Matthew Perry）和大卫史温默（David Schwimmer）。

HBO Max母公司华纳媒体娱乐（WarnerMediaEntertainment）原本预计去年5月推出六人行团聚特别节目，但碍于2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情，使得制作计画喊卡。

六人行团聚特别节目延了一年后，将重新登上HBOMax，6位主角据称都拿到250万美元（新台币6991亿元）的高额片酬。

节目将邀请重量级嘉宾，包括英国退役足球巨星贝克汉（David Beckham）、小贾斯汀（Justin Bieber）、防弹少年团（BTS）、女神卡卡（Lady Gaga）、美国超级名模辛蒂克劳馥（Cindy Crawford）、英国名模卡拉迪乐芬妮（Cara Delevingne）、诺贝尔和平奖得主马拉拉．尤沙夫赛（Malala Yousafzai）等。

此外，曾客串六人行的汤姆谢立克（Tom Selleck）、瑞丝薇丝朋（Reese Witherspoon）等也要回归。

© 2021 AFP