共产古巴罕见顺应示威民意 通过动物保护法

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（法新社哈瓦那27日电） 在动保人士长期奔走诉请下，共产国家古巴开始采行动保权利相关规范，可谓古巴国内动保人士突破性的一大胜利。

古巴公民团体对于诉求首度被采纳，进而成为法令感到又惊又喜。此举不啻为重要一步，也代表着这个传统与现代相矛盾岛国的文化变迁。

古巴国务委员会（Council of State）昨天晚间批准这项立法，违者面临罚款或有期徒刑。这项法令在宣布后90天正式生效。

24岁摄影师桑塔纳（Ricardo Santana）向法新社表示：「我们今天得知这项消息，我深感欣慰，因为这不但将让虐待动物划下句点，还能赋予动保人士权力。」

2019年4月间，约500人在首都哈瓦那市区内游行，诉求立法保护动物，这是一党制国家古巴历来第一场独立且非政治性的示威活动。

近年来，尽管许多人无力负担多为进口的宠物饲料和医药用品，哈瓦那仍有许多民众开始在家里饲养宠物。

古巴街道充斥流浪猫狗，他们状态多半不佳，往往因经济因素遭到弃养，幸运的猫狗会被个人或动物福利团体带回照料，这些善心人士有时为了喂饱动物，甚至宁愿自己饿肚子。

依据动保法令，斗狗和斗鸡将被视为违法，不过萨泰里阿教（Santeria）中的动物献祭则不在此限。萨泰里阿教在人口1100万的古巴相当普遍。（译者：李佩珊/核稿：陈政一）

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