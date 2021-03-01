共和党人吁美国抵制北京冬奥 声量渐高

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（法新社华盛顿28日电） 前美国驻联合国大使海利（Nikki Haley）今天表示，美国应抵制2022年北京冬季奥运会。美国共和党人为中国人权纪录而相继呼吁杯葛北京冬奥，海利是最新表态的一员。

海利一度是前总统川普的亲密盟友，未来也可能角逐共和党的总统候选人提名。她推文表示：「我们必须抵制2022年冬奥在中国举行。」

她说：「对我们的运动员而言，这会是巨大损失，但必须权衡在中国发生的种族灭绝情事，也必须考虑到，若赋予中国权力，将导致惨况更加恶化。」

北京冬奥预定明年2月4日开幕，仅比延宕至今年7月到8月登场的2020东京夏季奥运晚6个月，但两项运动会的筹备工作都因为2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情蒙上阴影。

中国因一连串议题正面临全球检视，最受瞩目的是在新疆地区关押大批维吾尔族穆斯林，美国指称此一情况形同种族灭绝。

此外，中国也因打压香港人的权利，以及对台湾的强硬立场，面临国际压力。

共和党籍联邦众议员卡特科（John Katko）本周致函美国总统拜登，呼吁抵制北京冬奥。

此外，一群美国参议员本月稍早提案，要求2022年冬奥改在中国以外地方举行，并呼吁国际奥林匹克委员会（IOC）重新遴选场地，好让奥运「由一个承认且尊重人权的国家来主办」。

2月稍早，由180个人权团体组成的联盟也呼吁抵制2022北京冬奥。

面对抵制北京冬奥的呼声，白宫发言人日前表示，尚未对参加与否做出最终决定。

国际奥会本月稍早告诉法新社，对于相关团体提出的疑虑，包括人权问题，奥会「曾经向（中国）政府与地方当局提出，目前也正在交涉中」。

中国外交部先前已反驳相关质疑，指称这是「出于政治动机」、「非常不负责任」。（译者：纪锦玲）

© 2021 AFP