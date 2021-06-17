共和党多州欲废欧记健保 美国最高法院驳回

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（法新社华盛顿17日电） 在美国大片地区仍受疫情威胁之际，最高法院今天驳回多个共和党执政州试图推翻欧记健保（Obamacare）所提出的诉讼，让数千万美国人继续享有健康保险。

最高法院今天以7票比2票作出维护欧记健保的决定，认定德州和其他17州在本案中无提告资格。

这次保守派大法官中，有4人加入3名自由派大法官的行列维护欧记健保，包括2名由前总统川普（Donald Trump）提名的大法官与首席大法官罗伯兹（John Roberts）。

美国国会2010年通过的欧记健保，正式名称为「病患保护与平价医疗法」（Patient Protection and Affordable Care Act, PPACA），是民主党籍前总统欧巴马（Barack Obama）的指标性医疗照护计画。

白宫本月曾表示，现有超过3100万美国人透过欧记健保获得医疗照护。共和党人多次试图透过国会或法院来废止欧记健保，但并未成功。

民主党籍联邦众议院议长裴洛西（Nancy Pelosi）表示：「多亏全美人民不屈不挠地拥护，以及民主党人在国会的努力，平价医疗法撑下来了。」

民主党籍联邦参议员华伦（Elizabeth Warren）也说：「尽管右翼人士急切攻击，力图剥夺数以百万计美国人的健保，平价医疗法合乎宪法，而且已为大多数人所接受。」

「现在，让我们努力改善它，好让每个美国人都能获得他们需要的照顾。」

川普曾宣示要废止欧记健保，但一直无法成功，而且他从未提出替代方案。现任总统拜登（Joe Biden）则宣示会发扬并扩大这项医疗照护计画。

© 2021 AFP