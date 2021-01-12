共和党金主 金沙集团赌场大亨艾德森辞世

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（法新社华盛顿12日电） 美国拉斯维加斯金沙集团（Las Vegas Sands Corp）今天发表声明指出，集团董事长艾德森（Sheldon Adelson）11日辞世，享寿87岁。

拉斯维加斯金沙集团声明指出：「我们创办人及具远见的领导者艾德森，昨晚因为治疗非何杰金氏淋巴瘤（non-Hodgkin's lymphoma）相关并发症辞世，享寿87 岁。」

艾德森是赌场业亿万富豪，他因旗下庞大连锁赌场，跃居世界上最有钱富豪之一。他也是共和党金主，支持即将下台的美国现任总统川普及以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）。

美国媒体「富比世」（Forbes）估计，截至12日为止，他的净资产达350亿美元，他生前常利用这些财富来影响美国政治。

他曾强烈反对美国民主党籍前总统欧巴马，是后继总统川普的主要捐助者，在2020年选举期间，他捐赠川普及共和党国会议员近2.2亿美元。

美国共和党籍前总统小布希（George W. Bush）发表声明，称艾德森是「美国爱国者、慈善事业慷慨捐助者及以色列的坚定支持者」。

小布希指出：「谢尔登（艾德森）从艰苦的波士顿社区拼出生路，创建成功企业，忠诚雇用成千上万员工，并娱乐数以百万计人。」

© 2021 AFP