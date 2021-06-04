共机逼近大马台湾 美官员批中国升高紧张态势

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（法新社雪梨4日电） 美国太平洋空军（Pacific Air Forces）司令维巴赫（Kenneth Wilsbach ）今天谴责中国军机逼近马来西亚及台湾，并称此举「升高紧张态势」且「破坏稳定发展」。

法新社报导，16架中国军机本周飞越马来西亚婆罗洲（Borneo）海岸外的南海争议水域，大马空军被迫紧急出动飞机进行监控。

维巴赫上将指出，这些活动及频繁入侵台湾防空识别区的行为，中国在这个区域破坏稳定发展及升高紧张态势活动的纪录再添一笔。

北京当局宣称台湾是中国的一部分，并指出中国军机出现在婆罗洲海岸外的南海水域是例行训练，并没有进入马来西亚领空。

2016年国际法庭裁决，中国先前宣布其对几乎整个南海海域在历史上拥有主权的主张并无根据；对此，北京当局不接受。

西方国家愈来愈担忧，中国不断增强的军队恐试图透过武力夺回台湾。

近几个月来，中共军机飞越台湾海峡频率大增，大大耗损台湾防空能力。

维巴赫指出，「我认为这是中国发动的策略要消耗台湾空军」，迫使台湾空军在共机每次入侵时做出回应，藉此来耗损台湾防空能力。

维巴赫也表示，面对中国军事能力大幅提升，美国空军正在寻求在这个区域循环调度军事资产，并远离大型基地，让它们更难被锁定。

© 2021 AFP