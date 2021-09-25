关上世界之窗 中国当局整顿补教界冲击海外家教

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（法新社北京25日电） 北京当局严厉整顿补教界，不仅中国业者哀鸿遍野，连海外的线上家教也受冲击。

法新社报导，住在美国的家教贾斯提 （Sam Josti）每天上午在家中上网，为地球另一端的小朋友上课。

有数以千计家教为中国学生开拓难得的视野，在学外语之际认识西方文化，贾斯提也是其中之一。

但北京当局严格限制补习，拉下中国学生接触外面世界的百叶窗后，重创了像贾斯提这样的线上外师生计。

在中国，许多家长渴望让孩子在竞争激烈的教育体制下脱颖而出，英语学习市场需求庞大，外语教学业者长久以来从中获利。

一切突然在今年8月变调，北京当局宣布教育改革措施，禁止补教业者聘请境外师资。

北京当局宣称「双减」政策目的是有效减轻义务教育阶段学生过重作业负担和校外培训（补习）负担。

批评人士认为，这些措施也是要杜绝中国孩童受到外部影响。

44岁的贾斯提曾是小学老师，2017年换跑道成为全职线上家教。她告诉法新社：「我懂他们想减轻家长负担…但不懂为何如此突然又严厉。」

贾斯提担心现在文化交流会消失。她说：「我们先前一直在努力弥合两国之间的鸿沟，但现在似乎在我们有望达成前就戛然而止。」 「就个人来说，这实在令人心碎。」

© 2021 AFP