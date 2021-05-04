关系恶化 欧盟执委会中止推动批准欧中投资协定

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（法新社布鲁塞尔4日电） 欧洲联盟执行委员会（European Commission）今天表示，由于欧盟与中国互相制裁，双方外交关系恶化，欧盟执委会争取批准欧中投资协定的行动实际上「已中止」。

欧盟执委会副主席杜姆布罗夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）在访问中告诉法新社：「我们目前在某种意义上已中止欧盟执委会的政治接触活动。」

「显而易见的，欧盟与中国互相制裁，包括中国制裁欧洲议会议员，目前的情况不利于批准这项协定。」

欧洲联盟（EU）3月以新疆维吾尔少数民族受迫害为由，制裁4名中国官员，中国随即对欧洲政界人士、学者和研究机构实施报复性制裁。

中国如此大规模制裁欧洲，在欧中关系上史无前例，尤其受制裁的人包括多位民选的欧洲议会议员，引起欧洲政坛愤怒。

杜姆布罗夫斯基斯指出，推动批准这项协定「将端视欧盟与中国的关系能演变到多广泛」。

欧盟与中国去年底完成投资协定的谈判，不过协定还需经27个成员国和欧洲议会批准才能生效。

杜姆布罗夫斯基斯负责主导这项协定的批准程序，不过已遭到一些主要欧洲议会议员抵制。（译者：陈政一）

© 2021 AFP