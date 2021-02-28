关系紧绷 中国在澳洲年投资额锐减2/3

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（法新社雪梨28日电） 根据澳洲国立大学今天公布的统计数据，中国去年在澳洲的直接投资金额大幅萎缩近2/3，跌剩不到10亿美元。除了受到COVID-19疫情影响，两国间关系日趋紧绷，也加重这番趋势。

澳洲国立大学（Australian National University）表示，中国在澳洲投资金额由2019年的20亿5000万美元锐减为2020年的8亿美元（约新台币224亿元），自2016年达到130亿美元后已连4年萎缩。反映坎培拉对中国的超级强权意图日益警戒。

澳洲国立大学经济学教授阿姆斯壮（ShiroArmstrong）指出，尽管联合国贸易暨发展会议（UNCTAD）发现，2019冠状病毒疾病（COVID-19）已使得全球投资金额几乎腰斩；但中国流入澳洲的投资资金跌幅却大得多。

此外，中国去年在澳洲的直接投资，只锁定不动产、矿业和制造业这3个领域共20项计画，是10年来最少纪录。

阿姆斯壮告诉法新社：「通常这类数据会波动，因为都是大计画；但我们现在可以见到一个非常清楚的趋势，（中国在澳洲投资额）自2016年触顶后，相当稳定连年下降，且跌得相当剧烈。」

2016年中国主权财富基金中投公司在澳洲投资数件大案，当年中国国家电力投资集团也买下澳洲企业太平洋水力公司（Pacific Hydro）。

中国虽然仍是澳洲最大贸易伙伴国，但两国目前政治关系处于数十年来最低点。对于北京努力让自身经济威力转为政治和军事势力，坎培拉持续增强戒心。

近年澳洲和中国针对连串议题起冲突，从势力渗透、国家安全规范、中国内部打压行动到北京对COVID-19疫情的处理不透明，引发中国对一系列澳洲出口产品实施贸易惩罚。

阿姆斯壮表示，澳洲以国家安全风险为由，对外国投资订定新的审查规则，带来格外明显的冷却效应，或许有助解释中国在澳洲投资额下滑情况。

他说：「外国投资如今都要面临国安测试。有几宗较知名的中国投资案已撤回。」「这大大动摇外国投资者的信心。」（译者：张正芊/核稿：林治平）

© 2021 AFP