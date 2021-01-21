关节炎药物治COVID重症病患 巴西研究：无临床效益

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（法新社巴黎21日电） 研究今天指出，以关节炎药物tocilizumab（商品名「安挺乐」）治疗2019冠状病毒疾病（COVID-19）重症病患，没有临床效益。

今天刊登在「英国医学期刊」（BMJ）的试验结果，似乎和先前研究相抵触。先前研究发现tocilizumab能有助降低部分病患的住院天数。

这款药物一般用来治疗类风湿性关节炎等，能抑制人体发炎反应，因此科学家希望利用这款药物，来抑制因感染COVID-19而引发可能导致病患死亡的过度发炎反应。

巴西研究人员对129名COVID严重病患进行随机对照试验，65人接受tocilizumab药物外加正规治疗，另外64人仅接受正规治疗。

所有病患被观察15天后，tocilizumab组有18人（28%）、标准治疗组则有13人（20%）不是装上呼吸器、就是已死亡。

总括来看，tocilizumab组有17%病患死于急性呼吸衰竭或多重器官衰竭，标准治疗组则为3%。

研究人员表示，由于tocilizumab组患者死亡数增加，以致研究不得不提早结束。

不过研究报告作者也有提到这项研究的部分限制，像是试验对象人数相对较少等。

© 2021 AFP