关达那摩湾监狱运作20载 联合国专家吁美关闭

（法新社日内瓦10日电） 美国设在古巴的关达那摩湾（Guantanamo Bay）监狱恶名昭彰，自关押第一批囚犯迄今已20年。一群联合国专家今天呼吁美国关闭这座「冷血侵犯人权」的场所。

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十多名独立的联合国人权专家发声，为关达那摩湾监狱运作至今表达愤慨。这座军事监狱是在2001年911恐怖攻击事件后成立，由美国海军管理，专门关押美国以「反恐战争」为名逮捕的囚犯，第一批人于2002年1月10日入狱。

这些专家说，关达那摩湾监狱「名声奇臭无比」，是美国对法治承诺的「污点」。

专家们在声明中表示：「20年来不经审判就任意关押的做法，加上酷刑或虐待，对任何政府来说都不能接受，尤其是一个宣称要维护人权的政府。」 分别关注非自愿失踪和任意关押的两个联合国工作小组以及5名独立人权专家呼吁，美国政府应关闭关达那摩湾监狱，让囚犯回家或送到安全的第3国，并为他们遭受的酷刑和任意关押提供补救和赔偿。 这些专家由联合国人权理事会（UN Human Rights Council）任命，但发言不代表联合国立场。他们说，美国去年10月重返人权理事会，「阖上这冷血侵犯人权的丑恶篇章」，对美国而言尤其重要。 关达那摩湾监狱一度关押近800名从世界各地捉捕来的囚犯，如今还有39人，有些人甚至从监狱刚开始运作就待在里面。

其中有13人获准转往别处，但要找到能收容他们的地方，或把他们遣返回母国，都要经过相当冗长的程序。 另有14人正申请释放；有10人在受审或等待受审；还有两人已被定罪。 还待在牢里的囚犯之中，有些在911事件后的拘留计画头几年曾遭中央情报局（CIA）调查员严刑逼供。 美国国防部发言人柯比（John Kirby）今天说，虽然这仍是极具争议的政治议题，总统拜登还是想关闭关达那摩湾监狱。 柯比对媒体表示：「我可以说，政府仍致力关闭关达那摩湾的拘留所。我们目前正检视未来方向。」这套程序涉及白宫、美军、司法部、国务院及其他单位。 但联合国专家批评美国司法体系未能保障人权、维护法治，「导致关达那摩湾监狱的法律黑洞愈来愈大」。 专家们指出，2002年至2021年间，有9名囚犯命丧狱中，其中7人据报是自杀。他们无一人因犯罪被起诉。 专家们坚决主张，下令和参与关达那摩湾监狱虐待情事的人应受司法审判。

© 2022 AFP