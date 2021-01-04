关键参议员决选将登场 川普拜登赴乔治亚州催票

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（法新社亚特兰大4日电） 美国乔治亚州明天将举行2席联邦参议员决选，目前选情紧绷。由于这2席关乎两党谁将掌握参院多数，总统川普和下届总统当选人拜登今天都将前往当地出席造势活动做最后催票。

美国南方的乔治亚州20年来未曾选出民主党籍联邦参议员。若共和党丢失这2席，两党在参院席次将刚好对半，意味民主党籍副总统当选人贺锦丽（Kamala Harris）未来在表决时将握有决定性的一票。

尽管距离美国总统大选和国会选举已过了2个月，乔治亚州这段期间仍完全处于选战状态，大量竞选捐款涌入，竞选巴士载着候选人穿梭各小镇造势，到处也可见到竞选看板和挨家挨户拉票。

然而，「华盛顿邮报」昨天披露川普和共和党籍乔治亚州选务高层州务卿拉芬斯伯格（BradRaffensperger）2日通话内容，投下震撼弹。川普在对话中要求拉芬斯伯格「找出」足够票数让他在乔治亚州逆转胜。这项消息转移了这2席参议员选举受到的关注。

若民主党挑战者华诺克（Raphael Warnock）和奥索夫（Jon Ossoff）在明天决选分别击败现任共和党参议员罗夫勒（Kelly Loeffler）和帕度（David Perdue），将令民主党阵营和拜登（Joe Biden）势力大振，因为他们已掌控联邦众议院。

从川普和拜登都将亲赴乔治亚州助选来看，可见这场选举的重要性。但若川普和州务卿通话外泄的内容持续发酵，川普现身造势恐怕会带来反效果。

尽管如此，川普今天来到乔治亚州西北部保守农业区城镇达尔顿（Dalton）时，很可能仍将受到英雄式欢迎。

这一带到处可见「川普2020」看板，明显比2位共和党候选人的看板还多。副总统彭斯（Mike Pence）今天也将前往乔治亚州首府亚特兰大（Atlanta）南方的乡间地区助选。

拜登今天则将在亚特兰大和2位民主党候选人并肩造势。

民调显示，目前这2席参议员选举双方皆势均力敌。由于拜登去年11月3日成为1992年以来首位在乔治亚州总统选举胜选的民主党候选人，民主党人冀望这能为明天的选举打头阵。

不过，乔治亚大学（University of Georgia）政治学教授胡德（Trey Hood）告诉法新社，种种因素和近日局势发展，使得这2席的选举选情「实在太紧绷难以预测」。（译者：张正芊/核稿：刘淑琴）

© 2021 AFP