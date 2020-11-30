关闭学校惹民怨 纽约市国小将在12月7日重新开放

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（法新社纽约29日电） 尽管2019冠状病毒疾病（COVID-19）病例持续增加，美国纽约市长白思豪今天宣布，纽约市将在12月7日重新开放国小，并提供到校上课课程给所有年龄层的特殊需求学生。

由于许多家长难以顾及在家上课的学生，加上数据显示幼童似乎较不容易感染新型冠状病毒，纽约市遂放弃一项规定，亦即阳性率超过3%，学校就必须关闭。拥有全美最大校区的纽约市阳性率为3.1%。

白思豪（Bill de Blasio）告诉记者，重新开放学校是可能的，因为「我们现在有很多证据显示学校很安全」，他表示，重返校园的学生每周都必须接受筛检。

白思豪也在推特上表示，一周5天到校上课而非部分天数采网路上课，将会是能实施社交距离措施的学校较偏好的型态。目前每周仅有2至3天到校上课。

但是国中与高中生仍将维持线上上课，除了有特殊需求的学生。

疫情卷土重来，阳性率从夏天大多数时候的1%攀升至3.1%，纽约市政府依据和教师工会达成的协议，在本月19日取消所有本人到校课程。

然而这项决定激怒许多家长，他们表示学校传染率低却关闭学校，但是酒吧和餐厅仍维持营业，这毫无道理；家长并点出欧洲多数学校仍维持开放的例子。官员表示学校阳性率仅0.23%。

家长主张，关闭学校会不成比例地惩处父母需要上班的学童，以及家里没有电脑的6万人。（译者：陈怡君/核稿：陈政一）

© 2020 AFP