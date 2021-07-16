关闭9个月创战后纪录 巴黎铁塔恢复开放

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（法新社巴黎16日电） 巴黎艾菲尔铁塔（Eiffel Tower）为防范COVID-19（2019冠状病毒疾病）而关闭9个月，创下自第2次世界大战以来最长的歇业期，今天终于重新恢复迎客。

铁塔电梯已准备好再度把观光客从地面载往300公尺高的塔顶观景台，为这段封锁期划下句点。不过，为维持社交安全距离，每日游客数限制在1万3000人，约是平常的一半。

为遵守法国政府近日宣布的「健康通行证」措施，自21日起，游客必须出示接种疫苗或采检阴性结果的证明。

艾菲尔铁塔开发公司（Societe d'Exploitation de la Tour Eiffel）总裁马坦（Jean-Francois Martins）接受法新社访问时说：「这显然会使运作更为困难，但还算可以管理。」

马坦在工作人员做完最后一轮安全检查后，宣布巴黎铁塔「准备好了」。

游客早早订妥暑期铁塔门票，凸显巴黎观光业因旅行相关防疫限制而做出的变革。

马坦说，几乎没有英国人订票，美国人也只占订票人数的15%，亚洲人更寥寥无几。预期逾半数旅客是法国在地人，义大利人、西班牙人的占比则比以往高。

铁塔长期关闭，重创了艾菲尔铁塔开发公司的财务状况。2020年公司营收为2500万欧元（约新台币8.25亿元），骤减75%，须寻求额外的政府补助和另外6000万欧元现金才得以维系。

除此之外，还有外层涂漆工程的问题，这是巴黎铁塔自1889年落成以来第20度重新粉刷。由于在作业现场检测到浓度很高的铅，可能危及工人健康，工程于今年2月暂停。

检测还在进行，预料涂漆作业要到秋天才能重新展开，意味着铁塔外观一部分会被鹰架和安全网遮蔽。11

© 2021 AFP