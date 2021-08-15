兵临城下 阿富汗首都遭塔利班攻陷仅一步之遥

广告 继续浏览后续

（法新社喀布尔15日法新电导）在占领更多主要城市后，塔利班距离完全以军事夺下阿富汗更加接近，如今等着他们征服的，只剩孤岛般的首都喀布尔（Kabul）。

叛乱组织塔利班在夺下北部反塔利班堡垒马萨里沙利夫（Mazar-i-Sharif）的几小时后，今天又拿下东部关键城市查拉拉巴（Jalalabad），仅用10天时间就惊人地击溃了政府军及军阀民兵。

查拉拉巴居民华里（Ahmad Wali）证实塔利班在社群媒体上的宣称，表示：「我们醒来看到整座城市都是塔利班的白色旗帜，他们连作战都没有就进来了。」

随着塔利班实质上包围了喀布尔，阿富汗总统甘尼（Ashraf Ghani）政府似乎只剩2个选项，一是准备为首都血战拚搏，二是直接投降。

甘尼昨天透过发表全国演说，提到「重新动员」军队，同时对这场危机寻求「政治解方」，试图展现政府权威，但马萨里沙利夫和查拉拉巴相继沦陷，接二连三重重打击甘尼和其政府。

这使得塔利班在首都喀布尔的任何协商投降方面掌握非常强势有利的位置。塔利班的战士距离喀布尔车程不到1小时。

美国总统拜登下令增派1000名美军至阿富汗，前往协助使馆人员和数以千计替驻阿富汗美军工作、如今害怕塔利班报复的的阿富汗民众紧急从喀布尔撤离。

拜登5月间宣布美国在阿富汗驻军20年后，将在9月11日前完成最后的撤军行动，当时阿富汗境内尚有1000 名美军，后来又在近日内增派3000名美军。

由于阿富汗政府军兵败如山倒，美方撤军的决定日益受到外界用放大镜检视，但拜登今天坚称美方已别无选择。

拜登说：「我是第4位负责美国驻阿富汗部队的总统，2位共和党籍，2位民主党籍，我不要，也不会把这场战争传给第5位总统。」（译者：李佩珊/核稿：陈政一）

© 2021 AFP