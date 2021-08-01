兹韦列夫东奥摘金 葛拉芙后德国再夺奥运网单金牌

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（法新社东京1日电） 德国网球名将兹韦列夫（Alexander Zverev）今天以6比3、6比1击败俄罗斯好手卡察诺夫（Karen Khachanov），夺下东京奥运男单金牌。这也是德国自1992年以来首面网球奥运金牌。

名列第4种子的兹韦列夫本届奥运参赛状态佳，四强战淘汰世界排名第一的乔科维奇（Novak Djokovic），粉碎这位塞尔维亚球王包办今年四大满贯赛冠军加奥运金牌的「年度金满贯」梦想。他今天再度展现优势，仅花79分钟就赢得胜利。

兹韦列夫如今成为继传奇女网名将葛拉芙（Steffi Graf）1988年在奥运摘金后，第二位在奥运网球个人项目为德国拿下金牌的选手。贝克（Boris Becker）和史提克（Michael Stich）则曾在1992年奥运为德国夺得一面网球男双金牌。

世界排名第5的兹韦列夫数度与大满贯赛奖杯擦身而过，包括去年美国网球公开赛（US Open ）决赛败给奥地利名将提姆（Dominic Thiem），他仍在等待拿下首个大满贯赛头衔。

不过，24岁的兹韦列夫曾夺得2018年ATP年终赛冠军及4座大师赛奖杯，如今有奥运金牌加持声势更旺。

卡察诺夫几周前才在温布顿网球赛（Wimbledon）打入8强，来到东奥参赛后状态持续改善，但今天结果证明他离夺金仍有段距离。

兹韦列夫今天痛宰卡察诺夫，第二盘甚至差点让对方抱蛋，整场比赛共击出6记「爱司」（ace）和16记致胜球。（译者：张正芊/核稿：陈政一）

© 2021 AFP