兹韦列夫受伤退赛 纳达尔晋级将14度法网争冠

（法新社巴黎3日电） 法国网球公开赛男单4强赛今天由纳达尔（Rafael Nadal）出战兹韦列夫（Alexander Zverev），两人激战到第2盘时，兹韦列夫右脚踝受伤被迫退赛，由纳达尔晋级冠军战。

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法新社报导，法网今天进行男单准决赛，由西班牙猛将纳达尔对上德国好手兹韦列夫，两人激战3个多小时到第2盘，纳达尔仅以7-6 (10/8)、6-6暂时领先，但此时兹韦列夫右脚踝受伤被迫退赛，最后坐着轮椅离场。

25岁的大会第3种子兹韦列夫稍后拄着拐杖回场，承认失败。

今天过36岁生日的纳达尔表示：「我知道他有多努力要赢得一座大满贯金杯。此时此刻，他相当不幸运，但我确定他将不只赢得一座金杯，而是会赢得许多金杯。我祝他一切顺利。」

「这场比赛超级艰困，打了超过3小时还没打完第二盘，今天和他的比赛是次在法网最大的挑战之一。」

赛前纳达尔生涯和兹韦列夫交手过9次，以6胜3败占上风，但最近4次交手，兹韦列夫却赢了3场。

朝向第22座大满贯金杯迈进的纳达尔，5日将与克罗埃西亚名将西里奇（Marin Cilic）或挪威好手路德（Casper Ruud）的胜方争冠。（译者：徐睿承）

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