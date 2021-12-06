内哈默宣誓就职奥地利总理

（法新社维也纳6日电） 奥地利内政部长内哈默今天宣誓就职，成为该国2个月以来的第3位总理，他的即刻挑战是如何带领国家挺过新一波疫情，并挽救因前总理库尔茨卷入贪腐丑闻而下跌的人民党民调。

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奥地利当地时间下午1时左右，总统范德贝伦（Alexander Van der Bellen）在维也纳霍夫堡王宫（Hofburg Palace）见证内哈默（Karl Nehammer）宣誓就职。

库尔茨（Sebastian Kurz）10月因涉贪腐丑闻下台，库尔茨的盟友、时任外交部长查伦柏（Alexander Schallenberg）接下总理大位。

库尔茨本月2日宣布辞去保守派人民党（OeVP）党魁一职后数小时，查伦柏提出辞呈；人民党并于3日提名49岁的内哈默出任党主席和总理。

库尔茨辞职后，他的亲信布鲁莫（Gernot Blumel）也辞去财政部长职务。

内哈默首先进行内阁改组，重新命查伦柏出任外交部长，并任命新的财政、内政和教育部长。新的内阁成员也已与内哈默一起宣誓就职。

人民党并希望它与绿党（Green party）所组成的联合政府，能摆脱库尔茨的丑闻，继续前行。

法新社报导，库尔茨将权力集中于自身及一小群亲信，与之相比，在内哈默执政下，人民党的地方领导人有望发挥更大的影响力。

出生于维也纳的内哈默自2020年1月担任内政部长，同年11月，奥地利发生国内首起圣战士攻击，造成4人死亡。

奥地利11月22日重返部分封城以遏阻COVID-19（2019冠状病毒疾病）确诊数飙升，内哈默的即刻挑战就是在新一波疫情的阴影下带领国家度过艰难凛冬。

此外，内哈默也将希望能挽救人民党民调，自从爆出库尔茨丑闻以来，人民党民调已落后立场中间偏左的社会民主党（Social Democrats），跌至第2。

© 2021 AFP