内外部因素加剧能源危机 澳洲当局宣布东岸停电

（法新社雪梨14日电） 澳洲是全球主要煤炭和天然气生产国之一，但在能源危机冲击下，澳洲民众已接获警告，人口稠密的东岸地区今天将发生停电状况。

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澳洲能源市场监管机构警告，昆士兰州（Queensland）和新南威尔斯州（New South Wales）可能出现电力短缺，这两州拥有超过1300万人口。 总理艾班尼斯（Anthony Albanese）将当前的能源危机归咎于执政近10年的前任政府。他在布里斯本（Brisbane）告诉媒体记者：「我们正面临前任政府疏于制定能源政策的后果。」

艾班尼斯表示，「所有问题都仍待讨论」，政府正全力研究如何缓解这场危机。自他的中左翼政府上月上任以来，一直忙于应对能源短缺问题。 能源监管机构正与电力公司进行谈判，但300澳币/每兆瓦时（MWh）的价格上限导致许多公司不愿为系统注入更多电力。

澳洲是世界前3大天然气和煤炭生产国，但受到停电和维修排程影响，目前东岸约1/4燃煤发电厂处于离线状态。 与此同时，俄罗斯入侵乌克兰导致澳洲天然气出口需求激增，进而消耗掉可用以填补国内空缺的潜在盈余。

东岸的寒流也加剧供应短缺，电力供应商纷纷呼吁家庭节约能源。 澳洲气候变迁暨能源部长波温（Chris Bowen）今天强调，只要不再发生更多停电事件，他相信系统可以提供足够电力，避免降载和停电。 他也警告，民众应准备好应对「状况频繁的冬季」，因为低温、煤厂停电、地缘政治压力和创纪录的东岸洪水共同引发这场危机。 政府统计资料显示，化石燃料去年提供澳洲约71%的电力，单是煤炭就占了51%。

澳洲协会气候与能源计画主任麦齐安（Richie Merzian）表示，若想避免这类危机再度发生，就需要调整能源结构。 「只要澳洲仍重度依赖天然气和煤炭，本国消费者就会受到我们无法控制的事件影响，被迫承受全球燃料价格压力。」

© 2022 AFP