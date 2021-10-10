内马尔叹缺意志力踢足球 明年世界杯恐最后一战

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（法新社里约热内卢10日电） 巴西足球明星内马尔今天表示，因「我不确定是否我还具有足够的意志力踢足球」，明年卡达世界杯恐怕是他最后一战。

法新社报导，现年29岁的内马尔（Neymar）告诉运动赛事串流平台DAZN：「我想这将是我最后一届的世界杯（World Cup），因为我不确定是否我仍具有足够的意志力踢足球，我将以最后一次参赛的态度拚战。」

2026年世界杯开幕时，内马尔将34岁。这位足球明星两度参加世足赛，在巴西历来的得分榜排名，他仅次于足球传奇比利（Pele）居第2。

内马尔目前效力法甲巴黎圣杰曼（PSG），他还说：「我将以最佳状态竭尽所能拚战明年世界杯，并且拚尽全力为巴西赢球，以实现我幼年以来最大的梦想。」

2014年世界杯在巴西，当时内马尔在家乡父老面前出赛共踢进4球，却受背伤所困，之后4强赛巴西以7比1惨败给宿敌德国。

4年后2018年世足赛在俄罗斯，巴西则是在8强赛就被比利时给淘汰。

截至目前为止，内马尔代表巴西角逐国际赛，分别在2013年的联合会杯（Confederations Cup）与2016年的里约奥运获得金牌。（译者：曹宇帆）

© 2021 AFP