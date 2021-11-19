再夺美联MVP 二刀流大谷翔平奖不停

（法新社洛杉矶18日电） 今年有46轰、9胜成绩的大谷翔平，「二刀流」表现在本季获得许多奖项定，今天又再夺得美国联盟MVP。

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MLB洛杉矶天使日籍好手大谷翔平，2018年到大联盟后，短暂秀出「二刀流」绝技，2019年因伤整季没有投球，去年只在因疫情「缩水」的球季小试身手，今年终于在投、打两端彻底爆发。

获奖呼声一路很高的大谷翔平，今天囊括全部30张的第1名选票，成为本季美联年度最有价值球员（MVP），在这之前，他就已经获得不少肯定。

大谷翔平上个月底先获MLB主席曼佛瑞德（Rob Manfred）颁发「主席历史成就奖」（Commissioner's Historic Achievement Award），这个奖项创立于1998年，用于表彰在棒球上有重大成就、具有历史意义的选手或相关人士，包括大谷在内，至今只有15人与1球团获奖，他这次是被认定投、打两端都有优异表现，具有一定的历史意义而获选。

之后大谷翔平也在「球员选择奖」（Players Choice Awards）中获「美联杰出球员」及「年度最有价值球员」两个奖项，这个奖是美国职棒大联盟球员工会（Major League Baseball Players Association, MLBPA）于1992年创设，由大联盟的选手投票决定得奖者的评比。

另外，大谷翔平还获得了银棒奖，这是MLB自1980年起设立，表彰美联、国家联盟各个位置上进攻能力最强的球员，大谷翔平这次是以指定打击身分拿下银棒奖。

本季大谷翔平23次站上投手丘都是先发，投130.1局赏给对手156次三振，战绩9胜2败，防御率3.18。其中的出场数、投球局数、胜投数、三振数都创下生涯新高，防御率也是进到大联盟后成绩最好的一次。

今年担任打者时，大谷翔平出赛155场，537个打数敲出138支安打，其中有46支全垒打，为球队夺得100分打点，有26次盗垒成功，打击率2成57。其中，出赛数、打数、安打数、打点等数据都是生涯表现最好的一季。

同时具投手身分的大谷翔平，球季期间曾盘据全垒打王宝座好一段时间，可惜季末时，各队投手对他敬而远之，让他面临「无好球可打」的窘境，最终46轰的成绩，仅排在同样挥出48支全垒打的多伦多蓝鸟小葛雷诺（Vladimir Guerrero Jr.）、堪萨斯皇家培瑞斯（Salvador Perez）之后，在全大联盟位居第2。

© 2021 AFP