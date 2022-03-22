「再见列宁」俄女星萧苹哈玛多娃不愿自欺 俄乌战争后流亡

（法新社巴黎21日电） 曾演出电影「再见列宁」而享誉国际的俄罗斯女演员萧苹哈玛多娃（Chulpan Khamatova）表示，她在乌克兰战争爆发后流亡国外。

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46岁的萧苹哈玛多娃昨天在YouTube播出的影片中接受俄罗斯记者戈迪瓦（Katerina Gordeeva）访问时说，她已经在拉脱维亚首都里加（Riga）待了几个星期。

她说：「战争爆发时，我正在度假。」

「一开始，我想我就这么等着，后来我签署了反战请愿书，我清楚知道我回国不会受到欢迎。」

「我知道我不是叛徒。我非常热爱我的祖国。」

萧苹哈玛多娃是俄国最着名的女演员之一，曾演出2003年畅销电影「再见列宁」（Good bye, Lenin!），故事内容与冷战末期的东德有关。

她也曾与英国演员雷夫范恩斯（Ralph Fiennes）一同演出2018年电影「白乌鸦」（The White Crow），剧情围绕在叛逃西方的1960年代苏联芭蕾舞明星纽瑞耶夫（Rudolf Nureyev）身上。

萧苹哈玛多娃说，为了回家，她将不得不停止说战争正在发生，或为了不支持俄罗斯的军事行动而道歉。

但她说：「我不知道要怎么忽略我亲眼所见，以及从我乌克兰朋友那边得知正在发生的事情。这是在对我自己和整个世界撒谎，并生活在谎言之中。」

2012年2月，萧苹哈玛多娃在支持俄国总统蒲亭（Vladimir Putin）再度出马竞选总统的影片中现身，让一部分粉丝感到失望。

除了萧苹哈玛多娃，莫斯科大剧院芭蕾舞团（Bolshoi Ballet）首席女伶斯米尔诺娃（Olga Smirnova）也退团离开俄罗斯，转而加入荷兰舞团，以抗议俄国侵略乌克兰。

© 2022 AFP