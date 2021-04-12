军事政变破坏新年气氛 缅甸民众无心欢庆

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（法新社仰光12日电） 缅甸年度佛教大节新年泼水节从明天开始至16日，传统上民众在街头热闹打水仗欢庆，但今年在军政府镇压示威下，街头只会见到真枪和流血，群众哀叹民主沦丧的心情取代欢乐气氛。

这是缅甸民众连续第2年无法欢庆新年。去年因为2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情防疫限制，迫使大众打水仗、街头聚会和舞蹈表演等活动取消。

今年则因为2月1日发生军事政变，文人政府领导人翁山苏姬（Aung San Suu Kyi）遭到推翻，随后又发生军政府维安镇压抗议民众，导致700多人丧命，使得新年气氛黯淡。

在缅甸最大商业城市仰光，化名倪尼温（Nyi NyiLwin）的26岁医生原本期待COVID-19疫苗开始施打后，将能够让他一年最喜爱的新年时节恢复如常，人们能享受现代和传统音乐会、跳舞、电音趴和打水仗。

倪尼温说：「新年是所有缅甸人最开心时节。虽是缅甸最热的时候，但人们不觉得热，因为我们玩水，且大家都抛开压力。但在（今年）这个黑暗时刻，我们无法如往常一样享受新年。」

「这场政变摧毁了我们的希望。已有好几百人死亡，好几千人被关，缅甸人开心不起来。我们怎么能够开心？」（译者：张正芊/核稿：林治平）

© 2021 AFP