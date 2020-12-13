冠状病毒全球确诊逾7166万 超过160万人病故

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（法新社巴黎13日电） 法新社汇整官方数据显示，截至格林威治标准时间13日11时（台湾13日晚间7时），全球至少160万5583人死于2019冠状病毒疾病（COVID-19），至少7166万20例确诊。

疫情从去年12月在中国爆发，迄今全球至少有4508万7800人被认为已康复。

法新社搜集各国当局和世界卫生组织（WHO）提供的数据做出统计，但这恐怕只是实际感染总数的一部分，因为许多国家只检测有症状或症状最严重的病例。

全球12日通报新增1万1332人病殁、63万1878起确诊病例。根据通报数据，新增病殁人数最多国家依序为美国（3007死）、巴西（686死）与墨西哥（685死）。

美国仍是疫情最严重国家，累计29万7843人病故、1606万7031例确诊，至少624万6605人已康复。

其他疫情严重国家还包括巴西（18万1123人丧生、688万127例确诊）、印度（14万3019人丧生、985万7029例确诊）、墨西哥（11万3704人丧生、124万1436例确诊）及义大利（6万4036人丧生、182万5775例确诊）。

依照染疫死亡人数占人口比例，比利时是死亡率最高国家，每10万人就有154人染疫丧命；接下来依序为秘鲁（111人）、义大利（106人）、西班牙（102人）。

从区域来看，欧洲累计47万7631死、2204万9115例确诊；拉丁美洲和加勒比海地区累计47万404死、1399万5401例确诊；美国和加拿大共计31万1169死、1652万7例确诊。

亚洲共计20万5005死、1307万649例确诊；中东地区共计8万4428死、363万178例确诊；非洲共计5万6004死、236万4161例确诊；大洋洲共计942死、3万515例确诊。（译者：林沂锋/核稿：林治平）

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