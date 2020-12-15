冠状病毒全球确诊逾7276万例 超过162万人病故

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（法新社巴黎15日综合外电报导）法新社汇整官方数据显示，截至格林威治标准时间15日11时（台湾15日晚间7时），全球至少162万1397人死于2019冠状病毒疾病（COVID-19），至少7276万1200例确诊。

疫情从去年12月在中国爆发，迄今全球至少有4686万6300人被认为已康复。

法新社搜集各国当局和世界卫生组织（WHO）提供的数据做出统计，但这恐怕只是实际感染总数的一部分，因为许多国家只检测有症状或症状最严重的病例。

全球14日通报新增8272人病殁、53万7261起确诊病例。根据通报数据，新增病殁人数最多国家依序为美国（1386死）、俄罗斯（577死）与德国（500死）。

美国仍是疫情最严重国家，累计30万479人病故、1651万9616例确诊，至少629万8082人已康复。

其他疫情严重国家还包括巴西（18万1835人丧生、692万7145例确诊）、印度（14万3709人丧生、990万6165例确诊）、墨西哥（11万4298人丧生、125万5974例确诊）及义大利（6万5011人丧生、185万5737例确诊）。

依照染疫死亡人数占人口比例，比利时是死亡率最高国家，每10万人就有156人染疫丧命；接下来依序为秘鲁（111人）、义大利（108人）、波士尼亚与赫塞哥维纳（103人）、北马其顿共和国（103人）。

从区域来看，欧洲累计48万5475死、2242万8120例确诊；拉丁美洲和加勒比海地区累计47万2868死、1410万4251例确诊；美国和加拿大共计31万3958死、1698万3929例确诊。

亚洲共计20万6332死、1315万5038例确诊；中东地区共计8万5171死、366万6782例确诊；非洲共计5万6651死、239万2512例确诊；大洋洲共计942死、3万575例确诊。（译者：林沂锋/核稿：陈彦钧）

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