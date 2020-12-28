冠状病毒全球确诊逾8068万例 超过176万人病故

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（法新社巴黎28日综合外电报导）法新社汇整官方数据显示，截至格林威治标准时间28日11时（台湾28日晚间7时），全球至少176万5049人死于2019冠状病毒疾病（COVID-19），至少8068万6630例确诊。

疫情从去年12月在中国爆发，迄今全球至少有5083 万4100人被认为已康复。

法新社搜集各国当局和世界卫生组织（WHO）提供的数据做出统计，但这恐怕只是实际感染总数的一部分，因为许多国家只检测有症状或症状最严重的病例。

全球27日通报新增7273人病殁、44万4004起确诊病例。根据通报数据，新增病殁人数最多国家依序为美国（1329死）、俄罗斯（487死）与墨西哥（400死）。

美国仍是疫情最严重国家，累计33万3140人病故、1913万6589例确诊。

其他疫情严重国家还包括巴西（19万1139人丧生、748万4285例确诊）、印度（14万7901人丧生、1020万7871例确诊）、墨西哥（12万2426人丧生、138万3434例确诊）及义大利（7万1925人丧生、204万7696例确诊）。

依照染疫死亡人数占人口比例，比利时是死亡率最高国家，每10万人就有166人染疫丧命；接下来依序为斯洛维尼亚（122人）、波士尼亚-赫塞哥维纳（120人）、义大利（119人）、北马其顿共和国（117人）。

从区域来看，欧洲累计54万9944死、2546万5569例确诊；拉丁美洲和加勒比海地区累计49万7894死、1519 万1123例确诊；美国和加拿大共计34万8097死、1968万4350例确诊。

亚洲共计21万6371死、1373万9257例确诊；中东地区共计8万9000死、390万9632例确诊；非洲共计6万2799死、266万5751例确诊；大洋洲共计944死、3万951 例确诊。（译者：林沂锋/核稿：杨昭彦）

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