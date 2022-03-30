冥王星有怪异波浪地形 巨大冰火山蠢蠢欲动

（法新社巴黎29日电） 科学家今天说，冥王星有着过去未曾在太阳系观察到的怪异波浪地形，显示这颗矮行星上的巨大冰火山相对不久之前还很活跃。

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据刊登于「自然通讯」（Nature Communications）的新研究报告，美国国家航空暨太空总署（NASA）新视野号（New Horizons）太空船影像捕捉到的冰火山影像暗示，冥王星内部温度比先前认知的高出许多。

研究报告作者、科罗拉多州西南研究院（Southwest Research Institute）的行星科学家辛格（Kelsi Singer）说，冥王星冰火山的岩浆不会喷到空中，而是冒出「较浓稠、泥泞的冰水混合物，甚至可能渗出像冰河的固态流」。

辛格告诉法新社，太阳系中有多个冰冷卫星据信都有冰火山，但冥王星上的冰火山「跟我们观察过的截然不同」。

辛格说：「冥王星是唯一有一大片非常巨大冰火山的地方，有着独特的波浪起伏地形结构。」

辛格说，很难确切点出冰火山于多久前形成，「但我们认为可能只有亿年的历史，或者甚至更近期」。

她又说，跟冥王星大多数地方不同的是，这个区域没有撞击坑，代表「无法排除即使今天还有冰火山在形成」。

NASA哥达德太空飞行中心（Goddard Space Flight Center）专精冰火山的行星科学家奎克（Lynnae Quick）说，这些发现结果「意义重大」。

奎克告诉法新社：「像冥王星这样的小天体，应该早就丧失大部分的内热，但上述研究发现却暗示，它能保留足够的能量，在相对近期的时间点促成大面积的地质活动。」

奎克说：「上述研究结果使得我们必须重新评估，距离太阳很远的冰冷世界在维持液态水的可能性。」

© 2022 AFP