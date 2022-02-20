冬奥奖牌挪威夺魁德居次 中国9金力压美国排第三

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（法新社北京20日电） 北京冬季奥赛事今天结束，挪威拿下16金8银13铜，不管金牌数、37面总奖牌数双双独占鳌头；德国以12金10银5铜拿下第二；中国则是9金4银2铜挤进前3名。