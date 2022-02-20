冬奥奖牌挪威夺魁德居次 中国9金力压美国排第三
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（法新社北京20日电） 北京冬季奥赛事今天结束，挪威拿下16金8银13铜，不管金牌数、37面总奖牌数双双独占鳌头；德国以12金10银5铜拿下第二；中国则是9金4银2铜挤进前3名。
美国以8金10银7铜名列第四，虽然总奖牌数25面还超过中国10面，但奥运奖牌榜以金牌数为主，不敌中国9金闪亮。
奖牌数统计如下：
国名 金牌 银牌 铜牌 总计挪威 16 8 13 37德国 12 10 5 27中国 9 4 2 15美国 8 10 7 25瑞典 8 5 5 18荷兰 8 5 4 17奥地利 7 7 4 18瑞士 7 2 5 14俄罗斯奥委会 6 12 14 32法国 5 7 2 14加拿大 4 8 14 26日本 3 6 9 18义大利 2 7 8 17韩国 2 5 2 9斯洛维尼亚 2 3 2 7芬兰 2 2 4 8纽西兰 2 1 0 3澳洲 1 2 1 4英国 1 1 0 2匈牙利 1 0 2 3比利时 1 0 1 2捷克 1 0 1 2斯洛伐克 1 0 1 2白俄罗斯 0 2 0 2西班牙 0 1 0 1乌克兰 0 1 0 1爱沙尼亚 0 0 1 1拉脱维亚 0 0 1 1波兰 0 0 1 1（译者：林沂锋/核稿：陈政一）
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