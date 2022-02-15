冬奥女子斜坡滑雪 谷爱凌为中国抱银

（法新社中国张家口15日电） 北京冬奥中国滑雪女将谷爱凌今天在女子斜坡滑雪以些微分差摘下银牌，这也是她本届冬奥所拿到的第2面奖牌。她说比赛到一半特别需要母亲的打气。

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18岁的谷爱凌上周在女子自由式滑雪大跳台惊天一跃为中国拿下这个新增项目的首金，让她成为中外焦点，但她今天在斜坡滑雪的状况显然未达颠峰，最后以0.33分之差输给瑞士葛雷莫德（Mathilde Gremaud）的86.56分。

谷爱凌赛后表示，母亲在第一跳后已看出她今天不在「满血」状态，要她在第2跳时就当成是3跳里的最后一次。但谷爱凌第2跳时在第3个道具区做倒滑时摔落，所幸没受伤。

最后一跳时谷爱凌再次展现强心脏，迅速做出调整并以出色动作拿下86.23分，保住银牌；铜牌则为爱沙尼亚天才少女西尔达鲁（Kelly Sildaru）的82.06。

谷爱凌告诉媒体：「我想是我的领悟力不够好，所以还是得要拚到第3跳，所幸我做到了，我为自己感到骄傲。」她昨天赛后啃韭菜盒子，今天则边啖包子边受访。

谷爱凌接下来还有自由式半管滑雪的比赛要拚，预赛为17日，决赛18日登场，能否再为中国摘金备受瞩目。

© 2022 AFP