冬奥女子花滑 俄天才少女瓦莉娃排第4无缘奖牌

（法新社北京17日电） 俄罗斯15岁「天才少女」瓦莉娃今天在北京冬奥花式滑冰长曲项目表现不如预期，短曲加长曲总分224.09分拿到第4名，无缘奖牌。瓦莉娃的队友谢尔巴科娃（Anna Shcherbakova）以255.95分夺下金牌。

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银牌由另一名俄罗斯选手特?索娃（Alexandra Trusova）以总分251.73分摘下，日本选手?本花织则以233.13分得到铜牌。

瓦莉娃（Kamila Valieva）7日写下花式滑冰史新页，成为首位在奥运完成四周跳的女子选手，帮助俄罗斯奥会代表队（ROC）拿下团体金牌，但8日却接到去年的药物检测报告，验出「曲美他?」（trimetazidine，一种心绞痛药物）阳性反应，当天原定举行的颁奖典礼立即喊卡。

俄罗斯反禁药组织（RUSADA）8日当天接获药检阳性通知，曾对瓦莉娃做出暂时禁赛惩处，但在她9日一上诉即解除禁令。

不过，体育仲裁法庭（CAS）14日宣布，瓦莉娃可以继续参加个人赛。由于瓦莉娃的B瓶检体尚未接受检验，因此这起禁药案尚未落幕。国际奥林匹克委员会（IOC）随后宣布，尊重法庭判决结果，但为避免日后一旦她遭取消奖牌造成的争议，若瓦莉娃拿下前三名，将不会有献花仪式及颁奖典礼。如今瓦莉娃确定无奖牌，颁奖仪式将照常举行。

© 2022 AFP