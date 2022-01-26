冬奥将届中国加紧打压 维权人士微信帐号受限

（法新社北京26日电） 随着北京当局在冬季奥运前镇压异议人士，多名受到影响的人士告诉法新社，中国维权人士和一些学者的微信（WeChat）帐号近几周受到限制。

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尽管一些西方国家针对中国人权纪录发起外交抵制北京冬奥，网路安全公司也警告运动员注意数位监控风险，中国仍希望下周登场的冬奥获致软实力的胜利。

对于中国日益萎缩的维权人士群体来说，世界上最优秀的运动员即将到来，引发一场熟悉的镇压行动。

有8个人告诉法新社，他们的微信帐号从12月初以来一直受到某种形式限制，有些人无法完全使用他们的帐号，并被迫重新注册。

当局并拘留两名着名的维权人士，分别是律师谢阳和作家杨茂东。而自12月初以来失踪的第三名维权律师，则被家属认为遭到秘密拘留。

资深记者高瑜说：「这次关闭微信帐号的风暴太强大，史无前例。」她的帐号中群组聊天室等功能在去年12月20日首度遭到永久停用。

中国每逢政治敏感时期，例如共产党在北京集会或1989年天安门镇压事件等关键周年纪念日，常打压异议人士的社群媒体帐户和实际活动。

冬季奥运的到来预示会出现类似其他重大事件时的镇压行动。

国际人权组织「人权观察」（Human Rights Watch）资深中国部研究员王亚秋说：「政府现在希望确保人们不会在网路上越界，以免戳破完美冬季奥运的表象。」（译者：林沂锋/核稿：林治平）

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