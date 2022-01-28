冬奥开幕在即 北京突封控1小区防堵疫情

（法新社北京28日电） 北京冬奥将于2月4日登场，在出现零星本土确诊通报后，当局将北京近郊的雄安新区封控，但事先未公开宣布。

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人口约120万、位于北京西南约100公里的雄安新区是一近年兴起的新经济特区。当地防疫人员向法新社证实，雄安新区已禁止进出。

有别于近日中国各地封控前均会透过官媒广为宣导，这次雄安新区封控事前却未公告，让当地一些居民措手不及。

雄安新区雄县的防疫人员说：「我们预计这波封控会持续约一周左右，但确切时间还不确定。」雄安新区的封控是从25日开始，当天区内通报于北京西南约100公里的雄安新区是一近年兴起的新经济特区。当地防疫人员向法新社证实，雄安新区已禁止进出。

有别于近日中国各地封控前均会透过官媒广为宣导，这次雄安新区封控事前却未公告，让当地一些居民措手不及。

雄安新区雄县的防疫人员说：「我们预计这波封控会持续约一周左右，但确切时间还不确定。」雄安新区的封控是从25日开始，当天区内通报5例确诊。

河北省今天通报0新增确诊。

随冬奥脚步逼近，中国当局先后在包括北京在内的几个大城实施局部封控，遏止任何恐扩散的确诊火苗。

中国今天通报39例本土新增确诊，包括在杭州的最新一起Omicron群聚感染，单是杭州就有22例。杭州当局表示是一名确诊者曾参加过一场300多人的聚会活动，警告后续几天病例恐增加。

© 2022 AFP