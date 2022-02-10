冬奥花滑陈巍摘金 羽生结弦两摔3连霸梦碎

（法新社北京10日电） 北京冬奥男子花式滑冰，美国华裔选手陈巍（Nathan Chen）今天从一干好手里脱颖而出摘金；挑战3连霸的日本名将羽生结弦今天挑战4周半跳连2摔，仅拿下第4名，无缘奖牌。

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三届世锦赛冠军的陈巍赛前已囊括各大赛事金牌，独缺一面奥运金牌，他今天以出色表现拿下332.60的超高总分，比银牌选手高出20多分。

陈巍今天稳扎稳打，在长曲拿下218.63分，加上8日在短曲拿下个人生涯新高，如愿摘金。

日本选手键山优真以310.05分获银牌，宇野昌磨293分摘铜。

22岁的陈巍赛后说：「虽然总梦想着能在奥运摘金，但我从没认真想过能在选手生涯的这个阶段就圆梦，甚至不确定能实现。我还没能完全按部就班，但目前来说一切都太棒了。」

羽生结弦曾拿下2014年及2018年两届冬奥男子花式滑冰金牌，这次能否在北京冬奥3连霸备受关注。

羽生今天在长曲项目一开头就挑战4周半跳，落地时跌倒；第2跳4周跳落地时也跌倒，开头连两摔。不过后续表现平稳，艺术表现获评审好评。

他在8日的短曲项目因失误只拿下95.15分暂居第8，今天长曲项目拿到188.06分，总积分283.21分，本届冬奥男子花滑以第4名作收。

羽生6日才抵达北京，距开赛仅两天。他今天赛后说：「我觉得已拚尽全力，老实说，感觉当下真是一切都不对，但我已做到最好的了。」

© 2022 AFP