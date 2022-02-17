冬奥3度爆冷出局 美滑雪名将席佛林个人奖项落空

（法新社中国延庆17日电） 美国高山滑雪名将席佛林将在未获个人奖牌的情况下离开北京冬奥，她继接连在高山滑雪女子两项赛事失利后，今天又在瑞士女将吉辛摘金的女子混合赛中未完赛出局。

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平昌冬奥高山滑雪女子混合赛夺金的吉辛（Michelle Gisin）这次强势卫冕金牌，她虽在滑降项目仅名列第12，但在回转项目中全力以赴，最后就以2分25秒67的成绩摘金。

这也是瑞士在北京冬奥的第五面高山滑雪金牌。

两次在奥运摘金的席佛林（Mikaela Shiffrin）在她所谓「令人难以置信」地第三度在中国未能完成比赛后，她只能失望地看着一切发生。

席佛林日前在高山滑雪女子大曲道及曲道赛事双双失利，其中大曲道第一轮赛事她因摔倒出局。

席佛林说：「我再度未能到达终点，似乎我职业生涯中有60%的DNF（未完赛率）出现在本届奥运中。」

席佛林退出她原被看好的曲道赛和大曲道赛，是2011年以来，她首次在连续两场技术性比赛中失利。

比赛失利让她怀疑她的自信心，但她誓言不流泪，以免「浪费精力」。

女子混合赛事金牌得主吉辛说，「很遗憾」席佛林没有完成比赛。她并说：「我很希望能和她争夺金牌。」

© 2022 AFP