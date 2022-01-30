冬奥5天后开幕 北京单日增20例本土确诊

（法新社北京30日电） 北京冬奥即将于2月4日登场，不过北京昨天通报新增20例本土确诊，是1年半以来最高的单日本土新增确诊数量。

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北京冬奥将于严格的封闭园区内举行赛事，作为「清零」防疫政策的一环。自新冠疫情2020年1月爆发以来，中国一直采取封城、限制入出境和长时间隔离等严格措施。

这样的做法让世界第2大经济体的中国遏止住疫情，疫情受控后中国的新增确诊始终远低于许多其他国家，但因传染力更强的Delta与Omicron，迫使大陆好几个城市及冬奥园区得与本土疫情奋战，即将到来的农历新年长假，民众团圆围炉也为防疫带来挑战。

据国家卫生健康委员会的资料，北京29日新增20例本土确诊，是2020年6月以来北京的单日新高。北京市政府已封控部分住宅集群，市内最多确诊例的丰台区已开始为约200万居民筛检。

冬奥赛事封闭园区将参赛与相关人员与广大群众隔开，园区内约6万人每天都要筛检。北京冬奥组委会29日通报36例与冬奥赛会相关的确诊，使得自1月4日起封闭的园区内，确诊数达100例。

国家卫健委今天表示全国新增54例本土确诊，除北京外，浙江19例，均在杭州市，黑?江8例，均在牡丹江市，两处都是近期疫情热点。

© 2022 AFP