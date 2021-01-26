冬季征服世界第2高峰 尼泊尔登山队写历史

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（法新社加德满都26日电） 尼泊尔一支10人登山队16日攻上世界第2高的乔戈里峰（K2），打破过去从未有人在冬天征服K2的纪录。登山队今天返国受到群众热烈欢迎，为他们替尼泊尔写下新猷的胜利欢呼。

位于巴基斯坦和中国边界、海拔8611公尺的乔戈里峰原是全球8000公尺以上高山中，唯一一座人类不曾在冬天征服的山峰。这项纪录在1月16日被打破，这10名尼泊尔登山专家的高超能力，获得各界高度关注。

当缔造历史的登山队返回尼泊尔首都加德满都（Katmandu），有乐队演奏爱国歌曲欢迎他们，同时支持者献花并挥舞国旗。

带领这支登山队的雪巴人明玛・戈亚尔杰（Mingma Gyalje Sherpa）表示：「这不只是我们的成就，这成就是属于所有尼泊尔人的，如此我们的后代才能回顾，并以尼泊尔登山者的成就为傲。」

曾24度成功攀登世界第一高峰圣母峰（Mount Everest）的雪巴人瑞塔（Kami Rita Sherpa）则表示，早就该获得肯定了。

他说：「西方国家登山客若没有雪巴人帮助是无法缔造纪录的，所有的登山路线都是我们设定，食物由我们料理，行囊由我们兄弟来扛，他们无法独自搞定的。」

这群登山高手为展现他们以国家名义攀登K2的无比自豪，在16日即将抵达K2峰顶时，他们手中挥舞着国旗且高唱尼泊尔国歌。（译者：曹宇帆/核稿：陈彦钧）

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