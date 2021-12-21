冬季需求强劲 欧洲和英国天然气价格再创新高

（法新社伦敦21日电） 冬季天然气需求强劲，加上主要供应国俄罗斯和消费国之间的地缘政治紧张不断升温之下，欧洲和英国天然气价格今天飙涨至空前新高。

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欧洲基准荷兰TTF中心天然气价格，飙升至每兆瓦时（megawatt-hour，MWh）162.775欧元，较昨天涨逾10%。英国天然气价格则涨至每撒姆（therm）408.30便士。

欧洲和英国天然气价格双双打破10月创下的纪录，目前价格是2021年初的7倍左右，引发北半球冬季恐供不应求的担忧。

德意志银行（Deutsche Bank）分析师在客户报告中写道，欧洲天然气「涨势锐不可挡…再创纪录」。

「随着欧洲进入冬季，气温持续下滑。加上有新闻传出俄罗斯天然气工业公司（Gazprom）没有预订明年1月经由乌克兰的额外天然气产能。」

部分分析师将天然气价格飙涨，归咎于围绕俄国北溪天然气2号管线（Nord Stream 2）计画的争议。

德国经济部长哈柏克（Robert Habeck）18日警告，如果俄国攻打乌克兰，将对把俄国天然气输送到德国的管线北溪2号产生「严重后果」。

北溪2号预期将使俄国对德国的天然气出口增加一倍，并协助德国告别燃煤与核能发电，实现能源转型。

© 2021 AFP