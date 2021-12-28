冬季风暴来袭 内华达山脉迎及时雪

（法新社洛杉矶27日电） 威力强大的冬季风暴今天袭击美国西部，为加州干旱已久的山区带来及时雪，却也为许多地区带来旅游恶梦。

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内华达山脉（Sierra Nevada）部分地区24小时内降下1公尺雪量，12月至今总雪量已达4.8公尺，提供区域水库水源的积雪区雪量也因此大幅进帐。

加州大学柏克莱分校（UC Berkeley, California）中央内华达山脉积雪实验室（Central Sierra Snow Laboratory）科学家史瓦兹（Dr. Andrew Schwartz）表示：「我们绝没预期到会有个潮湿的冬天。」

史瓦兹告诉法新社：「就是这样，让我们今年的雪比预期还多，这当然是让人开心的惊喜。」

美国西部多年来雨量少得可怜，大片地区干涸一片，很容易出现森林大火。

史瓦兹表示，现在干旱还称不上结束，但「看来美国西部得到了一些帮助」。

不过风暴带来的立即影响没那么正面，数以万计居民恐面临停电和道路封闭状况。太平洋瓦斯电力公司（Pacific Gas and Electric）通报电线因恶劣天候掉落，预料还会有更多类似状况发生。

太平洋瓦斯电力公司在社群媒体上说：「冬季风暴系统预料会带来更多雪、雨和风，自耶诞节上午以来，电力和植被人员已恢复向近5万客户提供服务，也准备好因应更多的断电状况。」

大雪让西雅图交通大乱，市内气温骤降，机场营运公司得移除飞机上的冰，许多公共运输误点和取消。

俄勒冈（Oregon）大部分地区都在冬季风暴警戒范围内，今晚预料会降下更多大雪。

© 2021 AFP