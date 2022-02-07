冰上王子vs四周跳王 羽生结弦强碰陈巍好戏登场

（法新社北京7日电） 美国华裔好手、「四周跳王」陈巍将在明天登场的北京冬季奥运男子花式滑冰项目强碰日本「冰上王子」羽生结弦，由于两人都对金牌志在必得，这场万众期待的对决必是精彩可期。

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对摘过大小奖项的陈巍来说，奥运金牌是他唯一还没到手的大奖；27岁的羽生结弦则除了寻求奥运三连霸，也希望藉此机会，奠定史上最伟大花滑选手之一的地位。

陈巍前几天的表现已预告他此番来势汹汹，4日他在花式滑冰团体赛单人短曲项目拿到仅差世界纪录0.11分的精彩表现，而那项世界纪录的保持人，正是羽生结弦。

身为上届金牌得主的羽生结弦昨天才抵达北京，比赛前不会到赛场练习，但这对这位「冰上王子」而言并不稀奇，2018年平昌冬奥他也不是第一天就抵达赛场。

若羽生结弦本届冬奥再拿金牌，他就会与1920年代瑞典好手葛拉夫斯特伦（Gillis Grafstrom）并列，成为史上唯二在冬奥花滑个人项目三连霸的男子选手。

而这项企图，将遭遇外号「四周跳王」的陈巍强势挑战。陈巍是史上首位能在比赛中完成5种四周跳的选手，他比赛时花招百出，若能完美展现，将难有人能与他匹敌。

22岁的他自上届平昌冬奥以来已摘下3面世锦赛金牌，他把平昌的失利看成「学习经验」，亟欲从中站起，在本届冬奥大放光芒。（译者：郑诗韵/核稿：陈政一）

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