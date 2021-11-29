冰岛执政联盟达协议续共同执政 总理不换人

（法新社冰岛首都雷克雅维克29日电） 冰岛2个多月前举行大选，执政的3党联盟赢得多数。冰岛现任的左右翼联合政府28日表示，已经达成协议，将继续共同执政4年。

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执政联盟表示，领导左派绿色运动（Left-Green Movement）的冰岛现任总理雅各斯多提尔（Katrin Jakobsdottir）将继续担任总理。

在9月大选中，左派绿色运动、保守的独立党（Independence Party）、中间偏右的进步党（Progressive Party）在国会63席中取得38席，优于2017年的33席。

冰岛经历10年政治危机后，形成了这种不寻常的执政联盟，带来4年稳定。但这种执政模式也替雅各斯多提尔招来一些批评，并使她所属的左派绿色运动在这次选举后力量削减。

这是冰岛自2003年以来，首次有现任政府在大选中取得多数席次。

雅各斯多提尔向法新社表示：「过去是很复杂的4年，并会继续复杂下去。但也许在各种事情上必须与你意见相左的人合作，也是一件健康的事。」

她说：「国会大选传达出的讯息非常明确，这个政府取得非常明确的多数。」（译者：戴雅真/核稿：陈政一）

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