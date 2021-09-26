冰岛执政3党联盟 可望赢得国会多数席位

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（法新社雷克雅维克26日电） 在开出1/3的票后，冰岛执政的3党联盟预计在国会选举赢得多数席位。

法新社报导，3党联盟为历经10年危机的冰岛，带来了4年的稳定。

在开出超过1/3的票数后，雅各斯多提尔（Katrin Jakobsdottir）所属的左派绿色运动（Left-Green Movement）、保守的独立党（Independence Party）、中间偏右的进步党（Progressive Party）在国会63席中取得41席，优于上一次的表现。

但左派绿色运动在联盟地位看似渐不如其右翼伙伴，这让雅各斯多提尔未来能否任总理、联盟本身能否续存都充满变数。

从部分开票结果来看，左派绿色运动的国会席次，会比2017年大选赢得的11席还少1席，雅各斯多提尔告诉法新社说：「我们得看执政联盟各政党整体表现，并看我们表现得如何。」

冰岛政治版图的样貌，要等到今天稍晚全部票数都开完后才会浮现。

这次选举，预料将有8个政党能入主拥有1100年历史的冰岛国会。而四分五裂的政治版图，让外界更难以预测最终会由哪些政党来筹组政府。

雅各斯多提尔说：「我知道结果很复杂，筹组新政府的难度也更高。」

最大党看起来仍会是独立党。独立党党魁、现任财政部长贝尼狄克逊（Bjarni Benediktsson）有可能回锅当总理。

独立党席次有可能从16席增至18席。

但这次选举的最大赢家似是立场中间偏右的进步党，席次可望增加5席，来到13席。

© 2021 AFP