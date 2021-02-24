冰岛西南部强震 首都摇不停

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（法新社雷克雅维克24日电） 冰岛当局表示，一场强烈地震今天撼动包括首都雷克雅维克（Reykjavik）在内的冰岛西南部，引起火山活动增加，所幸未造成严重人员伤亡或损失。

当局并指出，这场地震震央位于凯利尔山（Mount Keilir）附近。这座378公尺高的小山位于雷克雅维克南方约30公里的雷克雅内斯半岛（Reykjanes Peninsula）。

美国地质调查所（USGS）测量到格林达尔克（Grindavik）渔港东方约4公里发生一起规模5.6的地震。冰岛当局则在格林威治时间10时5分（台湾时间晚间6 时5分）测得规模5.7的地震。

根据人在雷克雅维克的法新社记者，地震后还可感受到多次震动，其中12场规模超过4，中午时分仍持续震动。

冰岛气象局（IMO）的地震危害协调人杨斯多蒂尔（Kristin Jonsdottir）告诉冰岛国家广播公司（RUV）：「我们都清楚这是一个（地震）活动密集的区域，但我（在雷克雅维克）不曾在这么短的时间内，经历或感受到这么多强烈地震。这很不寻常。」

冰岛气象局把地震发生地克里苏维克火山山系（Krysuvik）的航空警示颜色分级，从绿色调至黄色，指出「火山出现活动增加、高于已知背景等级的迹象」。

但火山目前尚无喷发迹象。

© 2021 AFP