冲突灾难不断 全球5500万人国内流离失所创新高

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（法新社日内瓦20日电） 观察组织今天表示，去年每1秒钟就有人迫于冲突和自然灾害而逃离自己的国家，将国内流离失所者人数推升至历史新高，来到5500万人。

虽然全球各国防制2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情扩散而严格限制人员移动，观察组织原本预期此举有助拉低去年流离失所人数，但数字仍创新高。

根据「境内流离失所监测中心」（Internal Displacement Monitoring Centre）及「挪威难民理事会」（Norwegian Refugee Council）联合报告，去年强烈风暴、持续的冲突和暴力暴增情形，使得国内流离失所者新增4050万人。

报告显示，这个数字不仅创下10年来新高，也让全球正处于国内流离失所总人数刷新纪录，来到5500万人。

境内流离失所监测中心比拉克（Alexandra Bilak）向法新社表示「今年的数字超乎寻常地高」，还说国内流离失所者激增的现象「前所未见」。

国内流离失所者人数现在是跨越边界成为难民者约2600万人的逾2倍。

挪威难民理事会秘书长艾基兰（Jan Egeland）透过声明表示：「去年每1秒钟就有人在自己的国家里被迫逃离家园，令人震惊。」

「我们未能保护世上最脆弱的人免受冲突和灾难荼毒。」（译者：李佩珊/核稿：陈政一）

© 2021 AFP