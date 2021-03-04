冲突白热化 梅根控英国王室让不实言论不断流传

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（法新社洛杉矶3日电） 根据今天播出的访问片段，英国哈利王子（Prince Harry）的妻子梅根马克尔（Meghan Markle）告诉美国名主持人欧普拉，英国王室正造成关于他们夫妻的不实言论「不断流传」。

已迁居美国的哈利夫妇和英国王室间的公开关系日益紧绷。梅根这番爆炸性的说法是对王室的最新抨击。

哈利和梅根接受欧普拉（Oprah Winfrey）访问的完整内容，预计7日在美国、8日在英国播出。但白金汉宫（Buckingham Palace）今天稍早才表示，他们正在调查王室家务人员声称梅根在婚后几个月内霸凌他们的说法。

根据今天播出的访问片段，梅根对欧普拉说：「如果『公司』（The Firm）都已经扮演积极角色，让关于我们的不实言论不断流传，我不知道他们怎么还会预期，经过这么长时间后我们仍会默不作声。」「公司」是外界有时对英国王室的嘲讽称呼。

哈利夫妇去年宣布卸下王室职责，此后和英国王室逐渐分道扬镳，但彼此间冲突越来越尖锐。今年稍早，两人永久卸除王室职责的消息获得证实；但哈利夫妇和王室各自都努力掌控关于双方分手的说法和争取大众认同。

经常抱怨媒体侵扰的哈利，在美国哥伦比亚广播公司（CBS）本周稍早播出的另一段欧普拉访问中还说，他担忧「历史重演」，显然指得是他的母亲黛安娜王妃（Princess Diana）当年在狗仔摄影师纠缠追逐下，在巴黎街头死于高速车祸的不幸事件。

白金汉宫今天表示，针对媒体报导梅根曾霸凌王室家务人员，他们正在进行调查。

梅根则透过发言人发布声明直接回应报导，文中写道：「公爵夫人对于自身品格遭受这起最新攻击感到伤心，尤其她自己一直以来是被霸凌的对象。」（译者：张正芊/核稿：陈政一）

© 2021 AFP