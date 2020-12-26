冷战时期当苏联内应 英国双面谍布雷克辞世

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（法新社莫斯科26日电） 根据俄罗斯「塔斯社」今天报导，冷战时期的双面谍布雷克辞世，享耆寿98岁。他是1950年代穿越铁幕投诚之前，在英国情报圈卧底，替前苏联国家安全委员会效力的知名「内应」。

俄罗斯对外情报局（SVR）发言人伊凡诺夫（Sergei Ivanov）告诉塔斯社（TASS）：「传奇情报官员布雷克（George Blake）今天辞世，他真诚热爱我们的国家，并且赞扬我们人民在第二次世界大战期间的成就。」

布雷克在二战时期曾经是荷兰反抗军的一员，之后担任英国对外情报单位军情六处（MI6）的特工，韩战期间因目睹美军轰炸平民百姓后，在1950年代替前苏联效命。

他把数百位军情六处特工的大名透露给国家安全委员会（KGB），并揭露东柏林有条用来监视的秘道。

英国表示，1950年代，布雷克把西方国家布建在东欧的数百名间谍身分曝光，当中有些人因他的通敌而被处死。

1961年，布雷克的双面间谍身分被揭穿，在英格兰被判处长达42年的徒刑，5年后，藉由3个坐牢的同伙协助，他攀爬绳梯越狱逃亡，投奔铁幕进入东德并辗转抵达他终老的苏联。

当时布雷克在莫斯科受到英雄式的欢迎，并且获俄罗斯的情报单位晋升上校。

他奉献毕生岁月的苏联瓦解后，布雷克曾说，从未对他的所作所为感到后悔。（译者：曹宇帆/核稿：刘淑琴）

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