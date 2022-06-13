净零排放各界挺？分析：就怕有些只是「漂绿」

（法新社波昂13日电） 今天公布的分析显示，尽管最近数月各国、城市和公司大幅提高了净零排放承诺，许多计画却仍存在「重大缺陷」，让人担心企业可能是在大规模「漂绿」（greenwashing）。

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所谓的「漂绿」是指公司、政府或组织以某些行为或行动宣示对环境保护的付出，实际上却是反其道而行。 随着致命和代价高昂的气候冲击益趋增多，政府和企业在面对日益增加的紧迫性和公众压力下，去年纷纷在格拉斯哥举行的联合国气候峰会前宣布净零承诺。

大多数富裕国家宣布2050年前实现净零排放，中国和印度则分别承诺会在2060年和2070年前做到。 德国「新气候研究所」（NewClimate Institute）气候政策分析家、这份报告的共同主要作者汉斯（Frederic Hans）表示：「这一概念的使用正在蓬勃发展。」

但魔鬼藏在细节中。

汉斯说：「如果你设定净零目标，但没有以任何方式传达目标所暗示的减排量，那么就没人知道，不能追究你责任。」 这份报告援引1个包含4000多个政府、城市、州和主要公司的数据库做出分析，在气候谈判代表于德国开会、为今年稍晚的联合国重要会谈做准备之际发布。 报告并未深入研究各净零排放计画会如何抵销其排放的温室气体量，而是专注于监测目标的稳健程度以及是否继而采取特定的行动途径。 研究发现，全球90%以上的经济现在涵盖在各国政府净零排放承诺中━3年内增至近6倍。而世上最大型的上市公司现在有1/3具备净零目标，从2020年12月的417家增加到702家；具有这些减排目标的主要城市数量则增加1倍，达到235个。

「新气候研究所」高级气候政策研究员、共同作者仓持武（Takeshi Kuramochi, 音译）说：「我们正处于分水岭时刻，迫于同侪压力匆忙设定净零承诺，特别是在商业部门，要不就是会导致大规模的漂绿，要不就是会从根本上转向脱碳。」

「净零追踪报告」（Net-Zero Tracker）分析研究一系列因素，例如是否已公布细部计画、是否纳入尽早采取减排行动的关键过渡目标；若是政府，则看他们是否已将细部计画载入法律。 这份报告发现，截至2022年5月，65%的国家净零排放目标已规定在国内法律或纳入政策文件，而2020年12月这一比例仅为10%。 但报告发现，在承诺净零排放的702家公司中，只有约一半有某种过渡目标，「低得让人无法接受」。 这些公司里面，只有38%将与其产品和活动相关的所有排放━从供应链到消费者使用和处理━纳入净零计画。 报告发现，大型企业排放者、尤其是化石燃料行业，在最有可能承诺净零排放之列，「这可能反映这些行业在社会压力下遵守长期排放目标，或许只是象徵行为，或只是漂绿━而非企业气候领导力」。

© 2022 AFP