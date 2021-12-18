准儿童打疫苗惹怒总统 巴西公卫机关拒低头

（法新社巴西利亚17日电） 巴西国家卫生监督局昨天核准对儿童施打COVID-19疫苗，引发总统波索纳洛不满，要求公开核准人士名单。这个独立机关今天拒绝向压力低头，员工并批波索纳洛是「法西斯」。

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继越来越多国家将COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫苗接种对象扩大至儿童，巴西国家卫生监督局（Anvisa）昨天也核准，可对5至11岁儿童施打辉瑞-BNT（Pfizer-BioNTech）厂牌疫苗。

巴西极右派总统波索纳洛（Jair Bolsonaro）当天便在脸书（Facebook）的每周对支持者直播中做出相关回应，他要求知道巴西国家卫生监督局内做出上述决定的人士名单。

波索纳洛表示：「我们要求公开这些人的姓名。你们有权知道，核准对你孩子施打疫苗的那些人是什么名字。」这位前陆军上尉自身已拒绝接种疫苗。

巴西国家卫生监督局今天回应波索纳洛的言论。声明中说，国家卫生监督局官员因涉及评估和核准COVID-19疫苗事务，自10月来便不断收到死亡威胁。这个机关并暗示，波索纳洛的发言可能令威胁火上加油。

声明表示，巴西国家卫生监督局「已成为暴力政治激进主义关注的焦点和锁定目标」。「为了要压制、威吓或损害国家卫生监督局…保护公民健康的能力，而发出的任何明确或隐晦威胁，我们都予以激烈否定和拒绝接受。」

巴西国家卫生监督局职员协会Univisa也强烈谴责波索纳洛的发言，说他「似乎诉诸煽动人民来威胁报复，这是公然的法西斯主义方法，最终可能产生悲剧性和暴力的结果。」（译者：张正芊/核稿：陈昱婷）

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